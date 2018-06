Byla zjištěna další příčina rakoviny

Odborníci z univerzity Wisconsin-Milwaukee v USA objevili 48 genů spojených s náchylností žen ke karcinomu prsu. Bylo to oznámeno ve zprávě pro tisk na MedicalXpress.

Je známo, že jen nevelká část případů karcinomu prsu, který je nejrozšířenější onkologickou chorobou žen, se dá vysvětlit dědičností, avšak velké množství s ním spojených genů není dosud známo. V novém výzkumu bylo ale objeveno 14 nových onkogenů a také potvrzeno 34 genů, které se účastní vývoje nádoru prsu a které už byly popsány v předchozích studiích.

Vědci rozebrali údaje Atlasu rakovinového genomu (The Cancer Genome Atlas, TCGA), který obsahuje informace o genetických mutacích, které přivádějí ke vzniku rakoviny. Vyšetřili 229 Evropanů, z nichž část měla rakovinu a část byla zdravá. Byly kromě toho prozkoumány geny, které by mohly být potenciálně zapojeny do procesu vývoje zhoubného nádoru a potlačení aktivity kterých zastavilo růst nádoru.