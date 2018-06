Krize středního věku: jak ji přežít

Každý muž někdy touží udělat něco nového, koupit sportovní vůz, najít si mladou milenku nebo se zastřelit kulkou do čela. Důvodem je krize středního věku. Psycholožka Viktoria Labokajteová vysvětluje, co je tento fenomén zač, a jak ho rozpoznat.

„Jednoduše řečeno je krize středního věku krizí růstu a uvědomování si sebe samého," vysvětlila Victoria. „Většinou žije člověk až do 30 let podle určitého stereotypu, který získal od svých rodičů a společnosti. Výsledkem je nerovnováha. Některé části člověka jsou příliš rozvinuté, jiné jsou potlačeny, ale derou se ven. Navíc se objevují první náznaky stárnutí, ačkoli do té doby stárli jen okolní lidé."

Jak se dá krizi vyhnout

„Nedá," rozesmála se Viktoria. „Otázkou není, zda krize nastane nebo ne. Ona nastane. Otázkou je, jestli ovládneš ty ji, nebo ovládne ona tebe."

Jak poznáte, že krize přišla

Ironické dívky se rádi smějí mužům, kteří bojují s krizí středního věku. Kupují si Porsche, začínají si románky se studenty a skáčou padákem. To ale není boj proti krizi, to jsou její příznaky.

Co s tím dělat

Obraťte se na lékaře

Především si nechte udělat podrobnou analýzu krve, ultrazvuk, jděte k endokrinologovi a psychoterapeutovi. Deprese je někdy způsobena nemocemi, které mohou být zcela tělesné, od hepatitidy po onkologii. Nebo může jít o nerovnováhu hormonů, která jde ruku v ruce s depresí.

Je třeba udržovat klid, vypouštět agresi (například začít chodit na box nebo se prostě jen občas vybrečet) a pokusit se srovnat s realitou. Ano, život dříve či později skončí, mládí je za námi a je pouze na nás, jak si zařídíme zbytek života.

Poznejte sami sebe

„Zní to nejasně, ale ve skutečnosti je to tak. Jde o hlavní pomoc v krizi," říká Viktoria. Úkolem je pochopit, jaké vlastnosti vaší osobnosti byly potlačeny. Dá se to provést takto:

Sotva se probudíte, měli byste napsat dvě nebo tři stránky od ruky. O čemkoli vás napadne. Když není o čem psát, tak napište: „Není o čem psát, co to dělám za nesmysl." V takovém stavu někdy mozek dokáže přijít na zajímavá odhalení. Dále bychom měli věnovat čas pohybu. Hodí se například jóga. Velmi důležité je distancovat se od mobilních zařízení a počítačů. Nutí nás, abychom vnímali vnější svět, který nám neustále otevírá nové stereotypy. Během krize je lepší věnovat se sobě.

Řešte úkoly

Snažte se vyřešit věci, kterým jste se vyhýbali. Pokud obchodujete s akciemi dvacet let a nemáte čas dostat se do hudební školy na hodiny zpěvu, o kterých jste snili, běžte. A naopak.

Buďte kreativní

Zaprvé, tvůrčí část osobnosti je často potlačována rozvinutou logikou, což vyžaduje společnost. Za druhé, krize často vzniká při uvědomování si životní všednosti. Spotřební chování problém nevyřeší, dokonce ani pozlacené Rolls-Royce vaší osobnosti nedodá jedinečnou povahu. Zato kreativita ano.

Řekněte o změnách vašim blízkým

Buďte však připraveni na skutečnost, že i milující lidé vám budou bránit. Systém má rád stabilitu. Nenechte se odradit.

Odfiltrujte své okolí

Člověk je společenská bytost, která je ovlivňována. Během krize jste zranitelní a správné prostředí je velmi důležité z hlediska vaší bezpečnosti. Odřízněte se závistivých a nenávistných lidí ve vašem okolí.

Existují věci, které se často doporučují dělat během krize, ale ve skutečnosti byste je dělat neměli.

Dívat se na staré lidi. Tím vzniká falešný dojem, že je vše v pořádku. Ale nikdo nezrušil genetiku, proto by se člověk neměl s nikým srovnávat. To samé platí pro vaše kamarády a okolí. Každá krize je osobní. Příklad přátel vám v žádném případě nepomůže. Fanaticky se začít ozdravovat. Těchto panických stavů si může všimnout vaše okolí a někteří to mohou otočit proti vám. Proto se tato varianta řešení problému také nedoporučuje.

Jak pochopit, že je vše u konce

Nejjednodušší věc na krizi středního věku je pochopit, že jste jí prošli. Nebo neprošli. Pokud jste našli potlačené části osobnosti a dali jste jim co pro to, budete mít zase radost ze života. Pokud jste jednoduše vyměnili staré stereotypy za nové, radost bude jen okrajová a přijde nové kolo krize. Pak si tento článek najděte a přečtěte si ho znovu.