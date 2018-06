Ruskám doporučili, aby si k prsům přivázaly balonky a dělaly kliky na bradavkách

„Mohou vzniknout určité problémy ve veřejné dopravě, ale zvykneš si na to. Nevšímej si toho, pokud tvoje vzdušná podpora vyvolá otázky v okolí. Jen říkej, že je to nový trend a že všichni blogeři dělají to samé," zažertoval časopis.

Aby prsa nevisela, je doporučeno masírování ptačím peřím, nošení podprsenky všude, dokonce i v koupelně, vždycky chodit se vztaženýma rukama, koupit si polici na prsa a zaměstnat speciálního člověka, který by vždycky prsa podporoval.

Aby ženy nezůstávaly pozadu za muži, doporučuje se dělat kliky na bradavkách, ale zapomenout na běhání, skákání a všechno, co prsa znepokojuje.

„Prostě stůj klidně a později se ti tvoje prsa odvděčí. Jediná výjimka jsou kliky na bradavkách," uvádí redakce Cosmo Online.

Na závěr autor článku zdůrazňuje, že publikace má žertovní charakter a že ztráta pevnosti prsů je normálním a neodvratitelným procesem. „Nemusíte kvůli tomu ovšem truchlit! Pamatuj si, že jsi krásná a měj se ráda!," uvádí se na závěr.