Ruský miliardář založil nový stát

Nehledě na to, že Asgardia nemá na Zemi žádné území, získala přes internet už přes 200 tisíc občanů. Má rovněž ambiciózní plány ohledně zřízení obydlí na nízké oběžné dráze a výstavby osad na Měsíci.

Asgardia má všechno, co potřebuje fungující stát: ústavu, vlajku, hymnu a zvolené zástupce, navíc pracuje na uvedení do oběhu nové kryptoměny SOLAR, aby vytvořila vlastní ekonomiku. Co se týče spojení se Zemí , Ašurbejli prohlásil, že mají v plánu udělat svoji zemi samostatnou.

„Asgardia vyvine infrastrukturu, která nebude závislá na pozemních systémech," řekl. „Obyvatelé Asgardie budou mít mobilní zařízení s integrovanými pasy, bankovními kartami a tradičními chytrými telefony."

Některé altruističtější plány Ašurbejliho se týkají poskytnutí globálního internetu a přístupu k technologii Asgardie a také založení flotily na ochranu Země před asteroidy. Hlava kosmického státu ale nepovažuje Asgardii za tradiční stát, nýbrž za další krok v rozvoji lidstva.

Země získala jméno na počest nebeského města ze skandinávské mytologie Asgard, obydlí bohů. Asgard figuruje také v populárním filmovém vesmíru Marvel jako domov jedné z hlavních postav, boha hromu Thóra.

Chcete se také stát členem nového státu? Registrace vám zabere pár minut.