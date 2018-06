Merkelová: Všichni v Evropě souhlasí, že je třeba snížit nelegální migraci

„Měli bychom hledat dohody s africkými státy, stejně jako jsme to dělali s Tureckem," prohlásila Merkelová. „Mnozí říkají, že celoevropské řešení neexistuje, čekáme na něj už tři roky. Chci poukázat na tento výrok jako na argument, abych prohlásila, že to není pravda. Všichni jsme v Evropě jednotní. Jde o to, abychom snížili nelegální migraci a bojovali proti nelegálním převaděčům."

Podle jejích slov by Evropa měla lépe řídit migraci uvnitř EU, protože je to existenciální výzva pro unii.

Když nedosáhneme souhlasu mezi všemi 28 členskými zeměmi, budeme muset uvažovat o koalici jednotlivých států, dodala.