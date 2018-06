Advokát Rodčenkova okomentoval zprávy o pokusech svého klienta o sebevraždu

„Ruská média informovala, že se doktor Rodčenkov pokusil v USA o sebevraždu. Není to pravda," řekl Walden Sputniku.

Rodčenkov je podle advokáta spokojen a zdráv, spolupracuje s protidopingovými a vyšetřovacími orgány za účelem dalšího odhalení korupce v Rusku . „Pokračující pokusy Ruska o jeho diskreditaci jsou prostě přiznáním viny," prohlásil právník.

Rodčenkov se dostal do středu pozornosti v roce 2016, když listu The New York Times sdělil fakta dopingových porušení ruských sportovců na Olympijských hrách v Soči. Stalo se to příčinou vyšetřování WADA a Mezinárodního olympijského výboru.

MOV nakonec shledal 43 ruských sportovců vinnými z porušení protidopingových pravidel, anuloval jejich výsledky na Olympiádě 2014 a doživotně zakázal účast v OH.

Avšak Sportovní arbitráž později plně vyhověla odvolání 28 ruských občanů a částečně dalším 11.