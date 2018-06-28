Turecký hotel pobouřily fotografie Rusky v bikinách (FOTO)

„Když jsem si vybírala tento hotel, nevadilo mi, že je muslimský. Předtím jsem tam volala a upřesnila jsem všechny detaily. Dali mi jasně na srozuměnou, že kromě zákazu alkoholu v hotelu nemají žádná omezení a pravidla. Na společné pláži můžete chodit v bikinách," cituje dívku Lenta.ru.
ПРО ОТЕЛЬ❗️Часть первая. Начну с того, что официальная страница отеля в Инстаграмме, которая писала мне в Директ с просьбой удалить геолокацию под моим видео на пляже, заблокировала меня, что, разумеется, очень глупо для такого ‘luxury’ отеля. Я успела сделать скриншоты. Добавив скриншоты в сторис, мне стало поступать очень много вопросов в Директ от туристов, как русских, так иностранных про этот отель. (Специально для этого отеля у меня в запасе ещё очень много видео и фото в купальнике и я обязательно буду этим делиться с месторасположениям отеля и хэштегами. 😂) «Отель с религиозным уклоном», «ислам отель», «женщинам запрещено находиться на пляже в бикини». Именно такие комментарии можно встретить на просторах интернета об этом отеле. Разумеется нас это очень смутило, но религиозные уклоны меня не особо беспокоили, ничего не имею против, я жила в арабских странах и алкоголь я не пью и его отсутствие было даже плюсом, а вот запрет нахождения на пляже в бикини было шоком. Ведь никакой официальной информации на сайте отеля об этом нет. Было бы очень обидно приехать туда ради этого красивого пляжа, где мне бы сказали, что в купальнике нельзя, так как стоимость отеля за 4 ночи нам обошёлся, как недельный отдых в Таиланде. Мы решили позвонить в отель и разузнать обо всем напрямую, в интернете могут написать что угодно. Дозвонившись до ресепшн, нам сказали, что это невозможно, пляж открыт для всех гостей, нет каких-либо запретов и ограничений, кроме запрета на алкоголь. Окей. Я продолжала искать информацию про отель и мнения расходились. Где-то встречала расхваленные отзывы, фотографии русских туристов в купальниках и тд, где-то негатив, что якобы гостям, в особенности русским девушкам можно находиться на общем пляже только в шортах и плечи должны быть обязательно закрыты.🤷🏼♀️ Это все глупости, пляж и правда открыт для всех гостей. Есть отдельный пляж только для женщин и вход для мужчин запрещён. Есть бассейн с красивым видом, где вход для женщин до 16 часов дня, после могут использовать все гости. В отеле нет алкоголя это правда, его изымают по приезду в отель. На общем пляже, где я сделала фото и видео, бол-во женщин в купальниках. Продолжение следует…
Dívka sdělila, že den po příjezdu zveřejnila na sociální síti video, na kterém je zachycena na hotelové pláži v bikinách. „Večer jsem dostala z webové stránky hotelu na Instagramu žádost, abych odstranila geolokaci, poněvadž je to muslimský hotel a svými příliš obnaženými fotkami a videy odrazuji klienty. Odmítla jsem, protože jsem stejná klientka jako ostatní," sdělila Monstovičová.
Na svém profilu také napsala, že po tomto odmítnutí ji hotelová správa dala na černý seznam na svém účtu na Instagramu.
„Mám zvlášť pro tento hotel ještě spoustu videí a fotek v plavkách a určitě budu sdílet místo hotelu a přidám hashtagy," dodala, když na svém profilu zveřejnila další snímek.
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