V USA vyzvali k dovedení do konce vyšetřování o "ruském vměšování"

Vyšetřování vedené týmem speciálního prokurátora Roberta Muellera údajného ruského vměšování do amerických voleb musí být dovedeno do konce, prohlásil náměstek ministra spravedlnosti USA Rod Rosenstein.

"Co se týče vyšetřování, tak jsem slyšel návrhy, že ho máme prostě uzavřít. Já si myslím, že to nejlepší, co můžeme udělat, je náležitým způsobem ho dokončit a dojít k závěru," řekl Rosenstein ve čtvrtek na slyšeních v americkém kongresu.

Tak odpověděl na návrh jednoho z kongresmanů, jenž vyzval k uzavření vyšetřování. Motivoval to tím, že dělí společnost.

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov označoval obvinění z vměšování do amerických voleb za "absolutně prázdná".