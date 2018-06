Opatření na snížení přílivu migrantů a další výčitky vůči Rusku: co přinesl summit EU

EU hodlá ještě více aktivizovat úsilí k zabránění činnosti pašeráků, mj. v Libyi.

Navrhuje se, že boj proti přílivu nelegálních migrantů a koncepce zřízení regionálních středisek pro vylodění migrantů bude probíhat ve spolupráci s třetími zeměmi.

Lídři EU oznámili nutnost značně aktivizovat návrat nelegálních migrantů a dohodli se o vyčlenění druhé tranše do fondu pro uprchlíky v Turecku, se kterým zkoordinovala EU v roce 2016 společný plán boje s migrační krizí. Předpokládá mj. poskytnutí finanční pomoci Ankaře na příjem běženců, návrat do Turecka všech nelegálních migrantů, kteří přicestovali do Řecka z tureckého území, a příjem EU legálních syrských migrantů z Turecka podle zásady „jeden za jednoho".

Evropská rada uznala, že druhotní migrace uvnitř EU vytváří rizika pro regulování Schengenu, a vyzvala členské země EU, aby podnikly opatření pro zabránění podobným přemístěním migrantů uvnitř evropských hranic.

Summit EU vyzval ke konsensu v tzv. Dublinském schématu (který reguluje proceduru poskytnutí azylu v EU). Zpráva o průběhu této práce má být předložena do října.

EU také prodloužila sankce vůči Rusku a vyzvala Moskvu, aby uznala svou odpovědnost za katastrofu Boeingu MH17 na Ukrajině a v plné míře napomáhala veškerým úsilím o vyšetřování.