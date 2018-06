Nenápadného Němce podezírají z tajné vraždy 20 kolegů sendviči

V Německu podezírají pracovníka společnosti na výrobu kovových součástí ARI Armaturen v městečku Schloss-Holte-Stukenbrock z vraždy 21 kolegů otráveným jídlem. Oznámila to Deutsche Welle.

56letého muže, který pracoval v závodu 38 let, zatkli v květnu poté, co jeden z pracovníků společnosti spatřil na svém jídle podivný prášek. Ohlásil to vedení podniku, které si prohlédli video z kamerového systému. CNN upřesňuje, že na záběrech je vidět, jak podezřelý muž otevřel cizí krabici s jídlem a nasypal na sendvič nějakou látku.

Ukázalo se, že sypal do jídla octan olovnatý. Jedná se o velmi jedovatou látku, která je prakticky bez chuti, ale může způsobit vážné onemocnění. Při prohlídce našli v domě pracovníka také jiné nebezpečné látky včetně rtuti a kadmia.

Policie oznámila, že v souvislosti s tímto incidentem se bude vyšetřovat smrt 21 lidí, kteří zemřeli od roku 2000. Podotýká se, že mezi pracovníky společnosti byla mimořádně vysoká úmrtnost na srdeční záchvaty a rakovinu, což mohla způsobit otrava těžkými kovy.

Manažer společnosti podotkl, že podezíraný muž byl po všechna léta své práce „podivuhodně nenápadný". Motivy jeho činu nebyly oznámeny. Sám zatčený zachovává mlčení.