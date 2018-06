Francouzský aktivista řekl, že západní média píšou o Donbasu nesmysly

Podle Mirkovice boje mezi domobranci a ukrajinskými vojáky probíhají prakticky každodenně. Nehledě na to jsou některé oblasti Doněcku v dobrém stavu, v severní části ovšem lidé žijí velmi chudě.

„Když jsem mluvil s místními a ptal jsem se jich: „Kde je ruská armáda? Já jí nevidím", odpovídali mi: „Také jí nevidíme, ale chtěli bychom!" pověděl Mirkovic.

© Sputnik / Valerij Melnikov Na Donbasu si všimli prudkého zhoršení situace

Zdůraznil, že všichni Rusové na Donbasu jsou dobrovolníci, kteří přijeli obhajovat samostatně vyhlášené republiky.

„Byl jsem v Doněcku a Luhansku a nikde jsem neviděl ruské vojáky. V západních médiích ovšem takzvaní specialisté mluví o tom, že je tam ruská armáda. Je to nesmysl," uvedl francouzský aktivista. Mirkovic vyzdvihl, že byl velmi překvapen velkými úspěchy republik, kterým se podařilo vytvořit vlastní administraci, armádu a sociální systém.

Mirkovic řekl, že se začal zabývat humanitární činností po tom, co NATO bombardovalo bývalou Jugoslávii. „Vím, co to je válka, vím, jaké jsou následky zásahu NATO do suverénních států, zásahu, který vedl k válce. Když jsem uviděl, co se děje na Ukrajině, pochopil jsem, že tam je to stejné," uvedl.

Aktivista zdůraznil, že za situaci na Ukrajině jsou zodpovědné USA. Podle něho je důkazů amerického zásahu dost.

© Sputnik / Sergey Averin Ukrajinský politik odhalil plán B pro Donbas

Victoria Nulandová, oficiální představitelka amerického ministerstva zahraničí při Baracku Obamovi přiznala, že bylo vyděleno pět miliard dolarů na „ustanovení demokracie na Ukrajině". Pro Američany je to režim, který je podřízen Washingtonu," řekl Mirkovic.

Dodal, že americký zásah na Ukrajině je nutno zastavit, aby došlo k míru.

"Nerozumím, co Washington dělá na Ukrajině. Je zapotřebí odstranit Washington. To, že se jednání účastní představitelé evropských zemí, je dobře, a je nutno pozvat neutrální účastníky. Ale zatímco ten, kdo uspořádal Majdan, je ještě tady, můžeme jen doufat, že bude dosáhnuto míru. Musí být odstraněn," tvrdí aktivista.