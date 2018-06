V Kremlu okomentovali zprávy o „dohodě“ Putina a Trumpa o Sýrii

„Víte, já nechápu, na čem je založena tato zpráva CNN<…>, my tady nic nevíme. <…> Oni říkají, že se prezident Trump chystá (udělat — pozn.red.) — my nevíme, co se chystá prezident Trump (udělat — pozn.red.)," upřesnil.

Přitom v Kremlu nepochybují, že prezidenti budou diskutovat o Sýrii. „Je před nimi vážný rozhovor," dodal Peskov.

Bylo uveřejněno, že Putin a Trump se dohodli o osobním setkání. To se bude konat 16. července v Helsinkách.

Dvoustranné setkání prezidentů není tentokrát spojeno s mezinárodními akcemi, a proto blížící se summit je možné považovat za první komplexní.