OPCW se defektivně stal nástrojem NATO, říká bývalý britský velvyslanec

Bylo toto rozhodnutí pro Vás neočekávané?

Ne, protože během několika měsíců se Britové a Američané snaží znovu vytvořit orgán, který už dříve v Sýrii existoval, tedy Společný vyšetřovací mechanismus. Zachovával si právo určovat osoby zodpovědné za údajné chemické útoky, ale doba platnosti tohoto mechanismu vypršela.

Rusko a některé další země nepovolily prodloužení doby platnosti. Britové hledali způsoby, jak toto rozhodnutí zvrátit, a domnívají se, že tento způsob našli a to ve všech ohledech díky zvláštnímu zasedání OPSW. A podle mého názoru je to všechno kvůli Sýrii. To vše proto, aby se našla záminka pro další fázi západní války proti Sýrii. V současné době probíhá vyšetřování údajných chemických útoků, ke kterým došlo v dubnu v Dúmě na okraji Damašku.

© Sputnik / Iliya Pitalev Rusko obvinilo Velkou Británii z podplácení členů OPCW

Až dosud pokusy západních velmocí obvinit Damašek nebyly úspěšné; další z komisí, která provádí vyšetřování Sýrie, se nepodřídila nátlaku ze strany Velké Británie a Ameriky s cílem obvinit Sýrii. Proto se domnívám, jako reakce na to se Velká Británie zaměřila na Haag, kde je snadnější ovlivňovat rozhodnutí.

Dříve Moskva nazvala britský návrh politizovaným. Souhlasíte s tím? Co si myslíte o tomto tvrzení?

Je 100% politizováno. Ve skutečnosti se OPCW bohužel stává nástrojem pro NATO. Západní státy již mají obrovský vliv na OPCW. Její hlava je Turek. Turecko je členem NATO a zaměstnanci organizace jsou většinou zástupci západních zemí.

Celá kultura této organizace je protiruská, pro-západní. Tento poslední krok je úderem po nestrannosti významné mezinárodní instituce, jednoduše zruší proces kontroly nad zakázanými zbraněmi. Tato politizace je velmi krátkozraká a z dlouhodobého hlediska bude mít pro Západ nepříjemné důsledky.

Někteří experti poznamenávají, že Velká Británie se pokoušela předložit tuto iniciativu, aby snížila veřejný zájem o nedostatek důkazů o zapojení Ruska do otravy rodiny Skripalů. Souhlasíte s tím?

Ne, protože si myslím, že je to ještě horší, všechno je o Sýrii. Je velmi důležité pochopit, že to, co se děje, je odpočítáváním před dalším stupněm války proti Sýrii.

Představuje to mezník v pokusu připravit další záminku pod vedením Velké Británie (Američané jsou také poblíž) pro nové bombardování Sýrie, jak se to stalo v dubnu. Jen příště bude bombardování mnohem vážnější. Toto Haagské rozhodnutí je přípravou mezinárodního společenství, přípravou západní veřejnosti na nadcházející útoky.