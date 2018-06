Lavrov: EU v situaci s migranty platí za činnost NATO v Libyi

„Sleduji výsledky posledního summitu EU, diskuse o migraci mne přivádí na myšlenku, která se týká role EU a NATO. NATO bombardovalo Libyi, udělalo z tohoto státu černou díru, přes níž migrační proudy směřují do Evropy. Dnes se EU snaží napravit to, co udělala Severoatlantická aliance", řekl Lavrov v interview pro britský kanál Chanel 4.

Na větu novináře o tom, že migranti přijíždějí do Evropy i ze Sýrie, kam „vtrhlo Rusko", Lavrov odpověděl, že ruské letectvo se nachází v Sýrii na žádost syrské vlády, kterou uznává světové společenství, a došlo k tomu v září 2015, rok a půl poté, kdy vypuklo Arabské jaro a převážná část migrantů v té době již utekla ze země.