Populární blogger z USA se vysmíval Číňanům a udělal si ostudu

Známý americký bloger vietnamského původu Brian Lee (známý jako RiceGum) vyvolal proti sobě hněv Číňanů a odsouzení návštěvníků, když projevil neúctu k místní kultuře. Oznámil to The Coconut.

Blogger navštívil zvláštní správní oblast ČLR, začal se vysmívat oblíbeným jídlům Asijců a číšníky prosil, aby mu přinesli psa, uvádí portál. Pak se pokoušel u zástupce fondu UNICEF zjistit, kde by si mohl najít „kurvičky". Víc než to, přiletěl do Hongkongu s japonskou vlajkou a pokusil se nakrmit kolemjdoucí zbytky své zmrzliny, protože ji nechtěl vyhodit.

Už v polovině videozáznamu Lee prohlásil, že přijel do Hongkongu, protože je unaven z neustále se opakujících rasistických výroků návštěvníků. „Velmi často narážím na komentáře jako ‚Asijec, vrať se do Číny ‘." A to je divné, protože odtamtud nepocházím," řekl blogger. Dodal také, že se schválně vysmívá stereotypům týkajícím se Asijců.

Návštěvníci RiceGumu však nepocítili v jeho jednání ironii. Video má přes 120 tisíc „nelíbí se" a v komentářích vyjadřovali lidé svůj odpor k nevzdělanému turistovi. „Neprojevujete úctu k lidem v zemi, v níž ani nežijete, a opovážíte se jim vysmívat v cizím jazyce?," divili se návštěvníci. Jiní ho zase nejednou označili za idiota.