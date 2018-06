Vojenský expert okomentoval prohlášení Kyjeva o síle ruského námořnictva

Podle názoru analytika se podobná prohlášení činí za tím účelem, aby Rusko bylo představováno za agresora.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Kyjev uznal, že v Azovském moři je proti Rusku bezmocný

„Čekají na pomoc ze Západu a doufají, že je přijmou do NATO. Dostat se do aliance bude ale také problematické, protože jsou tam pravidla, která ukrajinská strana není schopna splnit. Například Ukrajina nesmí vést bojové akce. Podle pravidel budou muset kupovat zbraně, které odpovídají normám NATO. A Ukrajinci mají přece všechno sovětské, to už také rozprodali," řekl Jazikov.

Dodal, že ukrajinské vojenské námořnictvo nezažívá právě nejlepší časy. Podle odhadů experta ukrajinská strana už prakticky pochovala své loďstvo, i když admirály rozpočet živí.

„Je to spojeno s korupcí a bezhlavým řízením státu. Byla jedna ponorka Zaporožje, kterou jsme jim chtěli vrátit, byla ale mimo provoz. Na odtažení ve vleku jsou potřebné peníze a oni ponorky nemají. Hetman Sahajdačnyj byl jedinou bojeschopnou lodí, teď je také mimo provoz. Peníze na modernizaci námořnictva vyčlenit nemohou, protože je prostě nemají. Američané jim dali čluny s pevným nafukovacím trupem, ty ale také nepředstavují žádnou hrozbu," řekl v závěru expert.