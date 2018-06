Média: Ministr zahraničí RF označil případ Skripalových za politicky výhodný

Sergej Lavrov připomenul, že během posledních deseti let ve Velké Británii zemřelo asi 10 ruských občanů a ve všech případech bylo vyšetřování drženo v tajnosti. „Upřímně řečeno, pokud máte zájem o zjištění důvodů smrti, jak říká moudrost: najděte toho, pro koho je to výhodné. A Velká Británie rozhodně získala politický prospěch z toho, co se děje," řekl ruský ministr zahraničí.

Podle Lavrova se rozvijí zajímavá situace. Země, která se chystá vystoupit z Evropské unie, určuje její politiku vůči Rusku. „Můžeme si připomenout, jak Britové běhali po všech hlavních městech a vyzývali je, aby vyhnala ruské diplomaty. A právě tak to udělala. Většina, někteří ne."

„Později jsme se soukromě ptali těch, kdo se připojil k této britské akci, zda jim tedy kromě veřejného prohlášení Londýna byly ukázány nějaké důkazy. Odpověděli nám, že ne. Ale řekli, že jim bylo slíbeno, že později v průběhu vyšetřování dostanou další fakta."