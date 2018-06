Předsedkyně Rady federace RF okomentovala výsledky summitu EU

„Podle mého názoru summit EU nedosáhl důležitých dohod o řešení nejaktuálnějšího evropského problému — migračního. Diskuse se podle mě ubírá nesprávným směrem. Místo přidělení finančních prostředků na výstavbu nových uprchlických táborů, je třeba pochopit počátek, proč k tomu došlo," řekla Matvijenková v pořadu Zprávy v sobotu se Sergejem Brilevem.

Podle předsedkyně se dnes musí posílat prostředky do Sýrie, Libye, Iráku, Jemenu, aby tam byla zastavena válka.

„Finanční prostředky na obnovu infrastruktury, na nastolení pokojného života, na obnovu domů, zásobování vodou, na medicínu a poté se tito uprchlíci vrátí do svých domovů, do své rodné země — to by mělo být projednáno," řekla Matvijenková.

Jednou z hlavních otázek na programu summitu EU v Bruselu byl problém migrantů. Dokument o problémech migrace, který dříve schválili představitelé EU v návaznosti na výsledky devítihodinových jednání, stanoví posílení opatření zaměřených na omezení vstupu nelegálních přistěhovalců do Evropské unie, boj proti pašerákům a zřízení středisek pro kontrolu migrantů v Evropě.