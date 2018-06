Pákistánci se pokoušeli dostat do Evropy s pasy fanoušků

Za prvé, muži přijeli do Ruska pod záminkou návštěvy Mistrovství světa ve fotbalu 2018. Poté se dostali do Minsku, kde chtěli letět letadlem do německého Frankfurtu. Důstojníci pohraniční kontroly je zastavili během registraci na let. Podle Informaci Státní hraniční stráže Běloruska, cizinci měli kradené povolení k pobytu v Německu.

Pákistánci byli posláni do dočasné vazební věznic pohraniční služby, kde zůstanou až do konce vyšetřování. Hrozí jim vysoká pokuta a zákaz vstupu do Běloruska na dobu 5 let.