Ruští komunisté provedou protestní akci proti změně zákona o starobním důchodu

Páté červnové jednání Ústředního výboru KSRF proběhlo v sobotu v Moskevské oblasti.

„28. července provedeme celostátní akci protestu proti změně v zákoně o důchodu," řekl Zjuganov.

Dnešní standartní důchodový věk v Rusku je 60 let pro muže a 55 let pro ženy. Takový věk byl stanoven ještě ve 30. letech minulého století. Otázka o zvýšení věku důchodu se probírá již dlouhou dobu. Nezbytnost změny je podmíněna prodloužením doby života a nemožností zajištění finanční podpory v dnešních podmínkách. Počet pracujících v Rusku neustále klesá, zatímco počet důchodců oproti tomu roste. Dnes je ve většině zemích světa důchodový věk 60-65 let.