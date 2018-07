© Sputnik / Mikhail Voskresensky Když západní média skrývají pravdu. Proč se nehodí pravda o chemickém útoku?

Ředitel lunaparku Halil Mahnúd Al Es sdělil novinářům, že místní úřady aktivně pomáhají vrátit městu pokojný život. S jejich pomocí tu probíhá odstraňování trosek, obnovují se silnice a infrastruktura, nyní funguje také lunapark.

„Tento lunapark tu byl také předtím. Prostě jsme začali znovu. Něco jsme opravili. Dá se říct, že jsme se vrátili do naší předválečné minulosti," řekl.

Halil poznamenal, že příští týden dostanou další atrakce.

„Jsem voják syrské armády, ale jsem tady, abych chránil děti, aby si mohly normálně hrát. Byly o to přece sedm let připraveny. Myslím, že je to velmi důležitá věc. Jsem rád, že tu pracuji," řekl novinářům syrský voják Usáma Roslan.

Sýrie pokračuje v poválečné obnově, naplno probíhá rekonstrukce měst a osad, infrastruktury. Syrská vláda dělá s ruskou pomocí vše, aby se běženci vrátili domů, včetně těch ze zahraničí.