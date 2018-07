Čeká nás socialistická budoucnost? Většina mileniálů je politicky vlevo

Nedávný průzkum ukazuje, že 61 % demokratů z USA ve věku od 18 do 34 let považuje socialismus za pozitivní, tvrdí New York Times. To je pro USA ohromné číslo, kde se od dob mccarthismu postoj k socialismu a komunismu v této zemi změnil jen málo.

Proč dnes mladí lidé po celém světě znovu obrátili svůj vzor na Marxe a Lenina?

Kombinace velké recese, stále rostoucích nákladů na vysokoškolské vzdělávání, nespolehlivosti zdravotního pojištění a rostoucí nejistoty na pracovišti předala mladým lidem opravdový pocit nejistoty z budoucnosti. Kromě toho mileniálové nepocítili na vlastní kůži selhání komunismu, ale neúspěchy kapitalismu vidí každý den.

Mladí socialisté sebe sami považují za ty, co vybudují svět, ve kterém by se jim v budoucnu chtělo žít. Nechtějí řešit současnou situaci, která v nich vyvolává příšernou nejistotu a úzkost, ale chtějí se uspokojit myšlenkou, že v průběhu několika desetiletí postaví společně svět, ve kterém bude lépe.