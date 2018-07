Trump údajně chce, aby USA vystoupily z WTO: Krok, který může ohrozit světový obchod

Prezident Donald Trump opakovaně navrhoval, aby Spojené státy vystoupily ze Světové obchodní organizace (WTO). Tento krok by ale obrátil systém mezinárodního obchodu naruby a vrhl by státní ekonomiky do chaosu.

Trump opakovaně navrhoval svým poradcům, aby vyvedli USA z WTO a hovořil, že zbytek světa využívá tuto organizaci k tomu, aby zneužíval Spojené státy, uvádí Axios.

Během své kampaně Trump často říkal, že Světová obchodní organizace je katastrofou.

© Sputnik / Mikhail Fomichev Rusko sestřelilo neznámé drony nad základnou Hmímím v Sýrii

Odstoupení USA z WTO by ohrozilo legitimitu této organizace, která kontroluje, jak se ve světě obchoduje. Odstranění z WTO největší ekonomiky by vyvolalo chaos. Země by přestaly dodržovat obchodní pravidla vytvořená mezinárodním společenstvím, což by určitě vyvolalo spoustu nepředvídatelných situací. Nejistota na trzích by přivedla k následné degradaci.

I když Trump nemá v oblibě WTO a myslí si, že členství v ní je pro jeho zemi neprospěšné, k vystoupení USA však bude prezident potřebovat schválení amerického Kongresu. Současně toto schválení Trump nedostane, ale pokud prezident USA bude nadále cítit, že je nespravedlivě utlačován mezinárodním společenstvím, v určitém okamžiku půjde za svými touhami. Nedávno jsme už totiž byli svědky podivných a neprospěšných řešení amerického prezidenta o navýšení celních tarifů pro své spojence.