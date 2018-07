Ze strany Tamani je název v ruštině, blíže k samotnému Krymu se objevuje nápis Krimsky Mist.

Most, který spojil poloostrov s pevninskou částí Ruska, se objevil na Google s dvoudenním zpožděním. Přitom servis Google Maps neposkytuje možnost naplánování trasy od Tamani do Kerči přes most a navrhuje použití trajektové přepravy.

Krymský most je nejdelší v Rusku, jeho délka činí 19 kilometrů. Zahájení automobilového provozu se původně plánovalo koncem roku, avšak práce byly ukončeny s předstihem.