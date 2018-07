Bombardér Tu-22M3 dokáže nést 4 hypersonické rakety Kinžal

„TU-22M3, na kterém budou otestovány Kinžaly, dokáže nést 4 takové rakety," poznamenal zdroj agentury.

Dnes dávají tyto rakety na stíhačky MiG-31BM (po jednom raketovém systému na stroj), které mají v porovnání se strategickými nosiči raket kratší dolet.

Člen expertní rady kolegia vojenského průmyslového komplexu Viktor Murachovský poznamenal, že adaptace Tu-22M3 na tento počet Kinžalů si vyžádá modernizaci letounu.

„Bude zapotřebí vážná modernizace v části radioelektronického zařízení a upevnění vnějšího závěsu, na který by se daly umístit tyto rakety. Bude to zřejmě vyzkoušeno během testování," řekl.

Tu-22M3 s Kinžaly dokáže podle něj účinně bojovat s letadlovými loděmi potenciálního nepřítele. Murachovský poznamenal, že čtyři Kinžaly umožní bombardéru značně zvýšit pravděpodobnost zásahu důležitých terčů bráněných moderními systémy protivzdušné obrany.