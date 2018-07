V USA prohlásili, že Rusko je na východ od Uralu bezbranné

Podle názoru těchto amerických novin byla v Rusku během posledních let provedena značná modernizace ozbrojených sil, která však ještě nezaplnila všechny „mezery". „Vojenské reformy v Rusku byly nerovnoměrné a v obraně země jsou stále značné problémy, kvůli nimž je stále ještě špatně připravené k velké válce," píše War Is Boring.

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation