Švýcarsko dalo přednost zlatu před papírovým dolarem USA

Další země sází na fyzické zlato. Švýcarský penzijní fond posílil své investice do zlata a plánuje tak přejít z cenných papírů v amerických dolarech.

„Švýcarský vládní penzijní systém se rozhodl vyměnit investice papírového zlata v dolarech USA ve výši 700 milionů CHF na fyzické zlato a uložit jej ve Švýcarsku. 700 miliónů představuje pouze 2 % celkových aktiv, ale je překvapující, že k tomu došlo," řekl Claudio Grass, nezávislý poradce drahých kovů pro RT.com.

Podle Grassa je tato výměna silným signálem, že by lidé měli brát vážně takové věci, jako je penze, protože penzijní fond je investičním nástrojem, který má dlouhodobou strategii.

„Fyzické zlato je nejlepším způsobem, jak zajistit legitimitu bohatství, stejně tomu tak bylo po celá desetiletí. Pokud byste v polovině 70. let koupili zlato ve výši 100 000 dolarů, teď by stálo více než 2 miliony dolarů," uvedl analytik. Dalším důvodem, proč penzijní fond požadoval fyzické zlato, bylo to, že chápou, že papírové zlato představuje pouze nárok na zlato," vysvětlil Grass.

Grass dodal, že Švýcarsko zaznamenalo geopolitický posun ze západu na východ, a proto dávají přednost skutečnému zlatu než papírům krytým americkým dolarem.

„Poslední geopolitický zlom, který začal s 1. a skončil 2. světovou válkou, postavil USA do dominantní pozice, když vlastnily 70 procent zlatých rezerv svobodného světa. To je také jeden z hlavních důvodů, proč USA získaly od Britů impérium. Nyní můžeme být svědky nového posunu geopolitické moci, ale nyní bude na vzestupu Východ," řekl Grass.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Rusko se zbavuje cenných papírů USA a kupuje zlato

Celosvětové dluhové břemeno roste, zatímco více než 65 procent všech měnových rezerv na této planetě je stále v amerických dolarech, píše Grass. „Vlastnictví fyzického zlata je rozhodně nejlepší zárukou proti všem rizikům tak zvaných fiatových měn, z pohledu centrální banky je to rozhodně nejlepší záruka proti oslabujícímu dolaru, který je na cestě k dosažení své vnitřní hodnoty, která je nulová. "