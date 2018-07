USA před summitem NATO zvažuje údajné stažení všech svých vojsk z Německa

Úředníci EU se snaží zjistit, zda není stažení amerických vojsk z Německa jen pouhým trikem, který má mít vliv na vyjednávací proces před summitem NATO, jenž se bude konat 10. - 12. června. Ministerstvo obrany USA to však odmítá.

Možnosti stažení amerických vojáků vyslaných do Německa začalo Ministerstvo obrany USA projednávat poté, co prezident Donald Trump o takový krok projevil zájem. V pátek o této skutečnosti informoval deník The Washington Post.

Podle anonymních zdrojů úředníci analyzovali náklady a následky přesunu všech 35 000 vojáků nebo jen některých z nich do Spojených států či do Polska.

V pátek večer tuto zprávu The Washington Post americké ministerstvo obrany odmítlo. Mluvčí Pentagonu informoval německou zpravodajskou agenturu DPA o tom, že Rada pro národní bezpečnost neobdržela od ministerstva obrany žádnou analýzu nákladů na přemístění amerických jednotek umístěných v Německu.

Mluvčí Rady pro národní bezpečnost v Bílém domě a v Pentagonu uvedl, že ministerstvo obrany pravidelně analyzuje rozmístění amerických vojsk.

Evropští úředníci se o situaci dozvěděli z novin a nyní se snaží zjistit, zda se skutečně jedná o Trumpovu touhu vojska stáhnout nebo zda jde o pomyslné eso v rukávu před vyjednáváním na summitu NATO, který se bude konat v červnu v Bruselu.

Ani německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová, ani její americký protějšek Jim Mattis takový plán na svém zasedání minulý týden nezmiňovali.

Prezident Trump opakovaně kritizoval evropské spojence NATO, zejména pak Německo za to, že neplní cíl Severoatlantické aliance vyčerpat alespoň 2 % HDP na obranu.