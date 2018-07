Oběť havárie se náhle vzbudila v márnici

Dovezená do márnice Afričanka, která údajně zahynula při nehodě, „ožila“ v chladícím boxu po několika hodinách. Zprávu o tom zveřejnil The Mirror.

Nedaleko jihoafrického Johannesburgu došlo k vážné nehodě, jejímž následkem, jak se původně předpokládalo, zahynuli tři lidé. Lékaři usoudili, že žena, která utrpěla vážné zranění hlavy, je mrtvá, a poslali ji do márnice.

O několik hodin později zaměstnanci, kteří zapisovali údaje o tělech, zjistili, že žena dýchá. „Lékaři jsou vyškoleni, aby diagnostikovali smrt, ale my ne. Nikdy nečekáš, že otevřeš box a uvidíš tam živého člověka. A co kdybychom začali s pitvou a náhodou jí zabili?" řekl jeden ze zaměstnanců márnice.

Po probuzení byla žena poslána do nemocnice. Incident vyšetřují místní úřady. Hlavní lékařský asistent Gerrit Bradnick řekl, že je šťastný, že je žena naživu. „Když vezmeme v úvahu složitost jejího poranění a to, jak dlouho čekala na pomoc a dlouhou cestu do márnice a všechny manipulace, co byly s tělem provedeny, pak můžeme jen děkovat Bohu, že je ta žena naživu. To, co se stalo, je nejhorší noční můra ambulatního lékaře," řekl Bradnick.

Doktor dodal, že nevěří v nedbalost jeho kolegů, protože sám pozoroval jejich práci.