Dánský průzkum odhalil, že 10 z 12 znásilnění páchají přistěhovalci

Výsledky průzkumu zveřejnil portál BT.dk.

„Je to opravdu hrozné. Jasně nám to ukazuje, že s některými komunitami přistěhovalců v Dánsku je něco špatně," oznámila dánská ministryně pro imigraci a integraci Inger Støjbergová. „Už dlouho jsme pozorovali, že míra kriminality je mnohem vyšší právě u skupinek přistěhovalců, než je tomu u Dánů. A když vidím, že takové trestné činy, jako například hrubá znásilnění, jsou většinou páchány přistěhovalci, jde o jasný signál, že se jim nepodařilo začlenit do naší společnosti, " dodala ministryně.

© AP Photo / Fred Ernst Ženy s muslimskými kořeny jsou na čele dánských statistik potratů

Pachatelé nejčastěji pocházeli ze Somálska, Iráku a Eritreje. Je obecně známo, že Afrika má vyšší míru sexuálních útoků než jiné oblasti světa.

Podle údajů z oficiální statistiky se počet znásilnění v roce 2017 zvýšil o 196 %. Stalo se tak poté, kdy liberální strana v Dánsku převzala vládu a povolila příjezd většího počtu migrantů do země.