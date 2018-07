Ukrajinská supermodelka se přiznala, že by chtěla změnit národnost

Modelku pobouřila skutečnost, že na sociálních sítích se k ní nepřihlásil ani jeden ukrajinský časopis.

„Zajímalo by mne, jestli je to bojkot jediné ukrajinské modelky, která má spoustu obálek Vogue, která pracovala se všemi nejznámějšími a nejlegendárnějšími fotografy, která udělala všechny kampaně, která je známá ve světě, ať je to jak chce!!! Já skutečně nechápu, to je závist nebo co," napsala Onopková.

Zdůraznila, že Rusko ji během kariéry podporovalo mnohem více, protože Rusové „si svých váží a prosazují je".

„Udělala jsem velkou chybu, že jsem zůstala žít v této zemi, kde lidé nesnášejí lidi s jiným názorem a lidi, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor, to je prostě odporné, že jsou v mé zemi lidé tak závistiví a pro mne zcela nepochopitelní!" vyjádřila se modelka.

Podle jejích slov kdyby mohla, změnila by svou národnost. „Je velká škoda, že jsem celý svůj život prožila v zemi, v níž mne nenávidí," uzavřela Onopková.