BMW hrozí, že zavře největší továrnu v USA. Obchodní válka rozpoutaná Trumpem pokračuje

Administrativa prezidenta Trumpa minulý měsíc zahájila vyšetřování, zda dovoz osobních automobilů nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost. Trump hrozí, že na veškerý dovoz vozidel vyrobených v EU uvalí 20 % poplatek.

„Domácí výroba automobilů nemá žádnou souvislost s americkou národní bezpečností," píše BMW v dopise americkému ministru obchodu Wilburovi Rossovi. Mimo to zdůraznili, že zvýšením cla se konkurenceschopnost USA nezlepší.

Továrna BMW v Jižní Karolíně je největší v USA a dodává více než 70 % roční produkce pro zahraniční trhy.

© AFP 2018 / Jim Watson Splní se Trumpův sen o prodeji amerických aut do Evropy?

Kromě toho, Čína v reakci na jednání Američanů zavedla nové vyšší tarify, což zvýšilo náklady na všechen vývoz do Číny . Navíc vyšší tarify na náhradní díly dovezené do Spojených států zvyšují konkurenceschopnost jiných výrobních míst mimo USA.

„Všechny tyto faktory by podstatně zvýšily náklady na vývoz osobních automobilů na trhy Spojených států a omezily by BMW přístup na trh v této jurisdikci. To by mohlo vést k výraznému snížení objemu vývozu a negativním dopadům na investice a zaměstnanost ve Spojených státech," uvedla v dopise společnost BMW.