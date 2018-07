Policie anglického hrabství Wiltshire informovala ve středu ráno o „vážném případu" v Salisbury a sousedním Amesbury, kde se dva lidé „ocitli pod vlivem neznámé látky" a byli v kritickém stavu hospitalizováni. Začátkem března byl v Salisbury otráven bývalý důstojník GRU Sergej Skripal, odsouzený za špionáž pro Velkou Británii, a jeho dcera Julie.

„Situace v Salisbury svědčí o tom, že britské tajné služby pokračují ve zkoušení jedovatých látek na lidech, přičemž první byla provokace v případu Skripalových," řekl Morozov.

Vyjádřil přesvědčení, že všechny případy otrav v Salisbury jsou spojeny s únikem z chemické laboratoře v Porton Downu.

© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe Sergej Skripal byl propuštěn z nemocnice

„Laboratoř jak vyráběla a zkoušela pokusné partie jedovatých látek, tak v tom i bude pokračovat. Džin už je vypuštěn z láhve," řekl senátor.

Podle jeho názoru bude k otravám lidí docházet „s určitou frekvencí a dostane se to na úroveň už ne politických, ale kriminálních vyřizování účtů".

Podle Morozovových slov premiérka Theresa Mayová „bude velmi litovat", že se nechala vést tajnými službami „v případu Skripalových". Tajným službám se to zalíbilo, uviděly, jak to funguje v praxi.

„Už je to byznys, je to zboží, které je možné prodávat na černém trhu. Do tohoto procesu jsou zataženy tajné služby, vědci, vojáci, všichni, kteří se účastní vyvíjení jedovatých látek," řekl.

Senátor zdůraznil, že „vše tajné bude odhaleno a svět bude otřesen, až se dozví pravdu". Je přesvědčen, že tato činnost je nebezpečná nejen pro Velkou Británii, ale i pro Evropu, pro celý svět.