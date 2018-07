Do Česka jezdí Rusové pouze „na snídaně“

Cestovní servis Tutu.ru zanalyzoval všechny zájezdy prodané během roku (od června 2017 do června 2018) a vytvořil žebříček zemí, do nichž jezdí ruští turisté pouze na snídaně, vybírají odpočinek s variantou „plná penze“ nebo kupují zájezdy zcela bez jídla. Turisté, kteří jezdí do České republiky, prakticky vždy vybírají variantu „pouze snídaně“.