Wikipedia v zemích EU zablokovala svůj obsah, česká verze nadále funguje

Jako první byla zablokována italská verze Wikipedie, stránka nefunguje už od úterý a zablokovaná bude minimálně do čtvrtka, kdy dojde k hlasování o nové směrnici.

Pokud by byl návrh schválen v aktuální podobě, znamenalo by to, že na sociálních sítích nebude možné sdílet zpravodajské články a nepůjde je najít pomocí vyhledávače.

Proti této navrhované směrnici vystupují i další internetoví giganti, jde také například o český Seznam.cz, který v ní vidí ohrožení stávajícího fungování digitálních služeb.

Česká verze Wikipedie se k bojkotu zatím nepřidala.