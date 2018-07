Proč Rusko okamžitě vyhraje válku proti NATO

V případě války proti Rusku by se síly NATO dostaly do problémů s dopravou a prohrály by první fázi konfliktu. Nedostatky evropské infrastruktury jsou i nadále noční můrou atlantických sil. Kromě toho existuje příliš mnoho právních nesrovnalostí mezi různými zeměmi, píše italský list Gli Occhi Della Guerra.