Memy jsou zachráněny: Evropský parlament odmítl kontroverzní směrnici o copyrightu

Poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku odmítli směrnici o autorských právech. 318 poslanců hlasovalo proti, 278 pro a 31 se zdrželo hlasování.

Článek 13., který evropští poslanci odmítli, uvádí, že on-line média budou zodpovědní za to, že uživatelé nahrávají nebo publikují nelegální obsah, včetně fotografií, videí, zdrojového kódu nebo hudby. Podle zákona by takové akce vyžadovaly placení licenčního poplatku. Také by měl být obsah přefiltrován nebo by měl být automaticky cenzurován.

© Depositphotos / Jirsak Wikipedia v zemích EU zablokovala svůj obsah, česká verze nadále funguje

Návrh čelí tvrdé kritice ze strany zakladatele Wikipedie Jimmyho Walese, tvůrce WWW Tima Bernerse-Leea, nezávislého experta Tima Wua, „otce internetu" Vinta Cerfa a dalších odborníků.

Nejprve byla navržena v roce 2016 směrnice, která měla za cíl aktualizovat pravidla autorského práva za účelem boje s pirátstvím, a měla zavést „spravedlivé odměňování". Oponenti zákona však tvrdili, že by to ohrozilo svobodu projevu a přístup veřejnosti k informacím.