Jako z hvězdných válek! Podrobně o novém čínském laserovém AK-47

Laserový stroj ZKZM-500 je klasifikován jako „nesmrtonosná" zbraň, ale vytváří takový svazek energie, který můžeme vidět pouhým okem. Před deseti lety by to byla sci-fi, ale jeden vědec řekl, že nová zbraň by mohla „spálit oblečení během zlomku sekundy… Pokud je tkanina hořlavá, plamen zasáhne celou osobu".

„Bolest bude nesnesitelná," řekl vědec, který se podílel na vývoji a testování prototypu automatu vytvořeného Ústavem optiky a vysoce přesné mechaniky Čínské akademie věd.

Podle listu tato zbraň ráže 15 mm váží tři kilogramy, což je přibližně stejně jako u AK-47. Efektivní střelba činí 800 metrů. Může být instalován na automobily, lodě a letadla. Je již připraven k sériové výrobě a první laserové automatické stroje obdrží protiteroristické jednotky čínské policie.

V případě rukojmí mohou být tyto zbraně použity k útokům na cíle přes okna, aby dočasně neutralizovali únosce, zatímco zachycovací skupiny zachrání lidi.

Vzhledem k tomu, že laser je naladěn na neviditelnou frekvenci a je absolutně nehlučný, „nikdo neví, odkud je útok zahájen. Bude to vypadat jako nouzová situace nebo nehoda," říká další vědec. Vědci žádali, aby nebyli jmenováni, protože projekt se drží v tajnosti, píše se v článku.

Zdrojem napájení stroje je dobíjecí lithiová baterie, podobná jako u smartphonů. Zbraň může produkovat více než tisíc ran a každá z nich trvá ne více než dvě sekundy.

Vzhledem k tomu, že laserové zbraně mohou být použity k jiným účelům, výroba bude pečlivě sledována a pouze čínští vojáci a policisté se mohou stát jejich kupci, dodává čínský list.

© Depositphotos / Johan Swanepoel V Rusku vyvinuli laserové dělo na zničení vesmírného odpadu

Laser není možné zničit cíl jednou ranou, ale pokud střílíte na člověka dlouhou dobu, vypálíte v jeho těle díru jako skalpelem. Vědci zdůrazňují, že by bylo nelidské používat zbraň, která by mohla spálit živou osobu.

Deník odkazuje na dokument z webové stránky vlády, který naznačuje, že tyto novinky nejsou nesmrtelné. Například tvrdí, že policie bude schopna čelit „nezákonným protestům" tím, že může spálit vlajky a bannery na dálku. Také se říká, že policie bude schopna neutralizovat protestní vůdce tím, že zapálí oblečení a vlasy, aby tito lidé „ztratili rytmus řeči a sílu přesvědčování".

Pekingský policista však řekl listu, že by raději používal tradiční způsoby ovlivňování davu, například slzný plyn, gumové náboje a zásah elektrickým proudem.

„Spáleniny od laseru zůstávají navždy ve formě jizev," řekl. Podle něj může použití laseru způsobit paniku a pokojný protest se změní na nepokoje.