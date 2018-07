Neshody v německé politice kvůli imigraci jsou jen na oko, miliony lidí do Evropy míří dál

Miliony migrantů jsou na cestě do Evropy. Jde jen o to, jak to lidem vysvětlit a jak je na to připravit. K tomu se podobné „boje jen na oko“ v politice hodí, říká známý německý burzovní makléř Dirk Müller.

„Nehledě na to, jaká dohoda bude vytvořena v neshodách (v německé politice — red.) o azylu, ve své podstatě nic nezmění. Imigrace probíhá nadále. To není otázka, zdali to bude probíhat, ale s jakou intenzitou. A zdali bude někde nějaká kontrola na hranicích mezi Rakouskem a Bavorskem, zdali tam bude stát tábor, nebo ne, to nezmění nic na tom, že lidé směřují do Evropy," prohlásil Müller.

"Miliony lidí jsou na cestě sem a ty bude možné stěží zastavit. Na to nás budou muset naladit. Jediná otázka je, jak se to lidem vysvětlí. K tomu se tyto politické šarvátky na oko velmi hodí," řekl ve videu publikovaném na jeho Facebooku.