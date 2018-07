Zvláštní operační síly USA jsou stroj pro zabíjení. A co ty ruské?

Jelikož jiné státy také začínají investovat do speciálních operačních sil a využívají je, vzniká otázka, jestli Američané ztrácejí technologickou výhodu v této oblasti, píše list National Interest.

© Sputnik / Mikhail Fomichev Rusko sestřelilo neznámé drony nad základnou Hmímím v Sýrii

Podle deníku byla největší technologickou výhodou speciálních operačních sil během globální války proti terorismu dostupnost systémů bezpilotních letadel používaných k průzkumu a sledování. Spojené státy mobilizovaly stovky bezpilotních letadel MQ-Predator a MQ-Reaper na podporu speciálních operačních sil. Tyto „oči na obloze" umožnily USA odhalovat a sledovat cíle téměř kdykoliv během dne, a podařilo se to za pomoci tepelných zobrazovačů a přístrojů pro noční vidění.

Rusko také poslalo své bezpilotní letadla do Sýrie, ale zatím není jisté, kolik z nich se používá k podpoře speciálních operačních sil, píše se v článku. Podle zpráv se ruské bezpilotní letouny používají v Sýrii hlavně k odhalení a označení cílů pro dělostřelecké účely, i když průzkumné informace shromážděné během těchto letů mohou být také použity na podporu speciálních operačních sil.

Jak uvádí autor článku, pokud jde o samotné drony, zdá se, že ruské síly používají taková zařízení jako Orlan-10 a Forpost. Pokud jde o Forpost, je to verze izraelského aparátu IAI Searcher Mk. II, a lze jej považovat za přibližný analog amerického MQ-1 Predator. Nicméně, tento stroj není schopen nosit zbraně, což omezuje jeho schopnosti. Orlan-10 je mnohem lehčí a váží pouhých 5 kilogramů. Jeho schopnost je však zřetelně menší než u těžších dronů.

Aktivní využívání bezpilotních letounů Orlan-10 s největší pravděpodobností naznačuje touhu Ruska používat vlastní vybavení, stejně jako nízkou cenu těchto lehkých letounů.

© AP Photo / Vincent Yu Noční můra USA: Experti rozpoznali v čínském dronu stíhačku šesté generace

Hlavní inovací v této oblasti je pro Spojené státy vývoj nejmodernějších zobrazovacích technologií pro pěchotní jednotky. Od miniaturních tepelných zobrazovačů po pokročilé přístroje pro noční vidění.

Jednou z technologií ke zvýšení účinnosti je použití bílého fosforu namísto zeleného při výrobě zařízení pro noční vidění. To poskytuje větší detailizaci v zařízeních pro noční vidění AN / PVS-31, které v současnosti používají ozbrojené síly Spojených států. Mezi další inovace lze zařadit systém AN / PSQ-20 a AN / PSQ-36, který může uložit tepelný obraz na noční obraz, a tento proces se nazývá „tavený obrázek» (fusion vidění), což umožňuje obsluze používat nejkvalitnější tepelné zobrazovače a nástroje na noční vidění. Za zmínku stojí také zařízení GPNVG-18 se čtyřmi trubkami, které umožňuje rozšířit úhel pohledu v nočních podmínkách, píše National Interest

Zdá se, že tohoto druhu inovací dosud nedosáhly ruské speciální operační síly. Dokonce i v reklamách se zdá, že bojovníci těchto jednotek používají pouze monokulární zařízení. Přestože ruský (a běloruský) průmysl vyrábí binokulární přístroje pro noční vidění, neobjevují se na fotografiích z místa konkrétních operací, uzavírá list.