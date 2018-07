Američanovi hrozí vězení za zapomenuté DVD z půjčovny

Američan může skončit ve vězení kvůli DVD z videopůjčovny, které zapomněl včas vrátit. Uvádí to CBS 21.

V roce 2014 si Lonnie Perry z amerického města Claremore, stát Oklahoma, půjčil DVD s komedií Třetí je zbytečný o muži žijícím s mluvícím plyšovým medvídkem, který má rád marihuanu. „Nestál za těch pět dolarů, které jsem za něj dal," tvrdí.

Brzy se Perry ocitl bez domova. Před odjezdem sebral do papírové krabice své věci včetně DVD, které měl stále ještě u sebe. Videopůjčovna se několik let pokoušela s ním spojit a dostat film zpět, ale potom to vzdala a podala oznámení na prokuraturu.

Bezpečnostní orgány našly Perryho, který se mezitím přestěhoval do města Tulsa, a připomněly mu dluh. Za nevrácené DVD je požadováno 218,07 dolarů (asi 14 tisíc rublů). Videopůjčovna dostane 19 dolarů za samotné DVD a 25 dolarů jako náhradu za ušlý zisk, ostatní získá prokuratura. V případě nezaplacení může být vydán příkaz k jeho zatčení.

Muž je ochoten zaplatit, ale tvrdí, že v současné chvíli nemá tolik peněz. „Chápu, že videopůjčovna dělá to, co je třeba," říká. „Ale existují způsoby, jak najít člověka, aniž by na něho byl vydán zatykač."