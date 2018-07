Macron dal přednost fotbalu před žebráky a rozzuřil lid

Francouzský prezident Emmanuel Macron, který je svými odpůrci označován jako „prezident boháčů“, byl vystaven ostré kritice poté, co dal přednost cestě na fotbalové MS před řešením problému týkající se chudoby v zemi. Tuto skutečnost oznámily noviny The Local.

Francouzský vůdce odložil oznámení plánu pomoci 8,7 milionům občanů žijících na hranici bídy, aby mohl navštívit fotbalové MS v Rusku.

© AP Photo / Pool/Charles Platiau Macron odvolal francouzského vyslance, který chválil postoj Maďarska proti migrantům

Rozhodnutí vlády o pomoci nemajetným mělo být ohlášeno v úterý 10. července. Avšak poté, co francouzské fotbalové mužstvo zvítězilo nad Argentinou a probojovalo se tak do čtvrtfinále, v němž se 6. července utká s týmem Uruguaye, rozhodl se prezident navštívit Rusko . Učiní tak v případě postoupí-li Francouzi do semifinále, které by se mělo konat 10. července.

Noviny informují, že o svém záměru navštívit MS v případě, že se národní reprezentace dostane až tak daleko, hovořil Macron už v květnu. Avšak podle slov ministryně zdravotnictví Agnès Buzynové, která se na vypracování tohoto plánu podílela, může prezidentova cesta zdržet vyhlášení programu. Někteří politici zároveň podotýkají, že může být odloženo až na září.

Na sociálních sítích obvinili Macrona z cynismu a připomenuli mu, že chudoba nemůže čekat.

Vláda v den vyhlášení programu vysvětlila prezidentův záměr týkající se cesty do Ruska tím, že se podobná prohlášení nedělají v den rozhodujícího utkání a podotkli, že tento odklad nemá na svědomí jen fotbal.