Trump vynadal Německu kvůli ruskému plynu

Prezident USA Donald Trump ostře kritizoval kancléřku SRN Angelu Merkelovou za to, že německé úřady nevynakládají dostatečné prostředky na obranu a platí přitom miliardy Rusku za dodávky ropy a plynu. Toto prohlášení, o němž informoval portál Breitbeit, učinil v průběhu svého vystoupení v Montaně.

Podle názoru amerického vůdce nedostatečné výdaje Německa na obranu odnáší americký rozpočet, který musí na zaopatření NATO vynaložit miliardy dolarů.

„Jdou a domluví se na nových dodávkách plynu, na ropě a plynu z Ruska, za které platí miliony dolarů, je to snad normální? Požadují ochranu před Ruskem, ale platí mu přitom miliardy a my jako blbci to všechno hradíme," prohlásil Trump.

Trump ujistil, že donutí všechny členské země NATO k tomu, aby platily potřebné příspěvky. Jako příklad nesouladu ve výdajích zemí uvedl Trump částku HDP, kterou na obranu vynakládají USA a Německo. „Zabíjejí nás. Utrácíme celé 4 % našeho obrovského HDP. A Německo, které je největší ekonomikou EU — pouhé jedno procento," prohlásil americký prezident.

Portál upřesnil, že Německo na NATO vynakládá celkem 1,24 % HDP a USA — 3,58 %. Je to tedy více než všechny ostatní členské země aliance.