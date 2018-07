Italský pes rasista, který štěká na černochy, se stal hvězdou pláže

I když vám tato zpráva může přijít úsměvná, majitel psa se moc neraduje. Za svého malého rasistu, který se proslavil ve městě Alassio, se stydí.

Všechno začalo před několika dny, když jedna dáma napsala na svém Facebooku:

„Pes štěká na černocha na pláži v Alassio. Koupající se tomu smějí a tleskají. Nevěřila jsem svým očím, říkala jsem jim, aby přestali. Oni se ale smáli dál a jedna paní mě dokonce hrubě urazila svými sexuálními narážkami na mou osobu a migranty.

Příběh na Facebooku vzbudil hodně ohlasů a vyvolal vlnu komentářů. Giovanna (jméno je vymyšlené) se této sociální sítě rozhodla

Majitelem psa je jeden z manažerů hotelu Milano. Tuto situaci okomentoval slovy:

„Je pravda, že ta paní byla uražená, ale ne kvůli zákazníkům našeho hotelu. Můj malý pes s tím také neměl nic společného. Je to Jack Russell teriér a jmenuje se Speed. Ano, je pravda, že černochy pozná podle pachu a vrčí na ně, ale nikdy nikoho neobtěžoval."

Na otázku, zda mají zákazníky tmavé pleti, odpověděl:

„Ano, právě včera jsem mluvil s mužem tmavé pleti, byl velmi milý, Speed na něj vůbec neštěkal. Víte… Záleží to na pachu. Je to rasistické? Ale jak pes může být rasistou? Nebo snad já jsem rasista? To ne. Zkrátka když Maročané přichází a nabízejí něco na prodej, Speed je hned poznává a vyhání…"

Alassio je italské město, jehož bývalý starosta Enzo Canepa byl odsouzen za diskriminační nařízení, když zakázal cizincům vstup do města bez lékařského dokladu.