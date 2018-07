Prezidentka: Patrioty vystřelované z ponorek by mohly ochránit Litvu, ty ale neexistují

Prezidentka Litvy věří, že NATO by mělo vyvinout nový druh zbraně, aby bylo možné ochránit Pobaltské státy před Ruskem.

Dalia Grybauskaiteová, která stojí v čele země téměř deset let, patří mezi skupinu lidí, jež nejvíce opakují, že její země je ohrožována Ruskem. Jako mnoho postkomunistických lídrů zahájila svoji politickou kariéru v komunistické straně.

V rozhovoru pro italské noviny Corriere della Sera, který proběhl před návštěvou italského prezidenta Sergia Mattarella v Litvě, Grybauskaite zopakovala svůj tradiční seznam způsobů, jak Rusko ohrožuje její zemi. Patří tam i vojenská cvičení, i kybernetické útoky, i jaderná elektrárna, kterou Rusko staví v Bělorusku.

Když se jí zeptali, zdali by požádala USA, aby umístily na území Litvy protivzdušné rakety Patriot, prezidentka měla specifický návrh, jak by se to dalo udělat.

„Protivzdušná obrana NATO je v našem regionu nedostatečná a musí být zesílena," prohlásila. „Patrioty by mohly být nainstalovány na ponorkách či na našem území."

Nakolik je veřejně známo, žádná námořní verze systému Patriot neexistuje. A vytvářet systém Patriot, který by se nacházel na ponorkách, nedává téměř žádný smysl. Ale když bojujete s ruskou hrozbou, tak nic není nemožné.