Na Západě ocenili instalaci hypersonických Kinžalů na ruské Tu-22M3

Jak píše The Popular Mechanics, umožní toto spojení Rusku zasazovat údery na velkou vzdálenost a neobávat se přitom nepřátelské PVO. Bylo také oznámeno, že Tu-22M3 se může po určité modifikaci užívat k přepravě čtyř raket Kinžal.

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation Bombardér Tu-22M3 dokáže nést 4 hypersonické rakety Kinžal

Akční rozsah bombardéru odhaduje autor článku na asi 3400 mil, a dolet Kinžalu na 1200 mil. Díky tomu se zvyšuje celkový akční rozsah na 4600 mil. Rakety mohou být vybaveny konvenčními nebo jadernými bojovými hlavicemi a mohou útočit na pozemní nebo námořní cíle.

The Popular Mechanics podotýká, že spojení možností bombardéru a hypersonických raket je novou a zajímavou kombinací, která je schopna překonávat moderní obranu. „Spojení dvou druhů zbraní by přineslo ekonomické výhody a poskytlo by ruským vzdušně-kosmickým silám nové možnosti," píše The Popular Mechanics.