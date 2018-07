Američtí vojenští piloti mají ve vzduchu zdravotní problémy. Řešení chybí

Portál uvádí příklad, který se odehrál 28. července, kdy kadet pilotující letoun určený pro elektronický boj znenadání pocítil těsnost v hrudi a svrbění v prstech. Pilot identifikoval své symptomy jako hypoxii (nedostatek kyslíku) a úspěšně provedl nouzové přistání.

