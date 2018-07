Šéf evropské agentury pro ochranu hranic Frontex varoval před novou hlavní cestou migrantů do Evropy, píše německý Welt.

„Když se mě zeptáte, co je mojí velkou starostí: tak řeknu Španělsko," cituje Welt slova Fabrice Leggeriho.

V červnu došlo v západní části Středozemního moře k přibližně 6000 překročení hranic z Afriky do Španělska, říká portál.

„Když ta čísla budou nadále tak růst jako doposud, tak se z této cesty stane nejdůležitější," prohlásil ředitel Frontexu.

Leggery se vyjádřil, podle slov Weltu, pro to, aby byla v Africe vytvořena záchytná centra, aby již nikdo nemohl vycházet z toho, že poté, co bude zachráněn na moři, bude automaticky odvezen do Evropy.

Podle informací OSN přijíždí přes Středozemní moře do Evropy méně migrantů než loni. Od ledna do července to bylo 46 500 lidí. Ve stejném období loňského roku se jednalo o 101 000 lidí.