Média informovala o hrozbě ekologické katastrofy v Polsku

„Specialisté se shodují, že pozůstatky německého tankeru Franken jsou obrovskou hrozbou pro životní prostředí. Palivo uložené v tankeru se může kdykoli dostat do vod Gdaňského zálivu," píše se ve zprávě.

© Sputnik / Sergey Venyavsky Hrozí Česku kvůli dotacím z EU ekologická katastrofa?

Pozůstatky Frankenu, který se potopil během druhé světové války , leží na dně Gdaňského zálivu už 73 let. Ekologové již dávno varovali před možným únikem paliva, který může vážně poškodit životní prostředí.

V dubnu zjistily nadace MARE a námořní institut v Gdaňsku, že na palubě lodi jsou ještě nádrže, které mohou obsahovat až 1,5 milionu litrů paliva. Některé škodlivé látky již unikly z tankeru, což poškodilo ekosystém v oblasti jeho umístění.

„Probíhající koroze vede k tomu, že ocel, z níž je tanker postaven, se tenčí a pravděpodobnost toho, že loď spadne na jednu stranu pod svou vlastní hmotností, se zvyšuje," uvádí se ve zprávě.

Podle ekologů může nekontrolovaný únik paliva, motorového oleje a dalších toxických látek do vod Gdaňského zálivu vést ke znečištění pláží nacházejících se ve vzdálenosti 10 až 25 kilometrů od místa plavidla. Potápěči a vědci prozkoumali trosky tankeru.

Tanker Franken byl potopen sovětskými letadly krátce před koncem druhé světové války, v dubnu 1945. Od té doby leží loď s tisíci tuny paliva a munic na dně Gdaňského zálivu.

Podle vědců se po dobu 70 let kovový trup lodi o tloušťce 10 — 12 milimetrů ztenčil o 7 milimetrů a k úplnému uniku paliva dojde nejpozději do 20 let.

„Bude to ekologická katastrofa, mluvíme o možném znečištění pláží od města Peski až po poloostrov Hel," řekla Olga Sarna z nadace MARE.