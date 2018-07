Americký senátor navštívil Rusko a změnil postoj vůči sankcím

Prezident USA Donald Trump a američtí zákonodárci by měli zrevidovat sankce proti Rusku a proti ruským oligarchům. Prohlásil to senátor Ron Johnson, který přijel ma návštěvu do Moskvy, píše The Washington Examiner.

„Děláte jisté věci, které pak nikdo neanalyzuje z hlediska, jestli to funguje," řekl Johnson. Podle jeho názoru nefungují protiruské sankce tak, jak by si to přála americká strana.

Senátor přitom poznamenal, že Rusko plánuje obnovení sfér svého vlivu, a nepřeje-li si to někdo připustit, má klást mocný odpor.

Senátor přitom poznamenal, že Rusko plánuje obnovení sfér svého vlivu, a nepřeje-li si to někdo připustit, má klást mocný odpor.

Skupina amerických senátorů přijela na návštěvu do Ruska ve dnech 30. června — 5. července. V prosinci roku 2017 byla zveřejněna zpráva, že američtí senátoři republikáni Ron Johnson a John Barasko odmítli cestu do Ruska poté, co ruský konzulát odmítl poskytnout vízum jejich kolegyni, demokratce za stát New Hampshire Jeanne Shaheenové. Hodlali zavítat do Moskvy v lednu. Na ruské ambasádě však vysvětlili, že Jeanne Shaheenová je na černém seznamu, který Moskva sestavila v reakci na americké sankce.